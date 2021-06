utenriks

I ei fråsegn seier MHRA-sjef June Raine at fordelane med koronavaksinasjon er større enn potensiell risiko, skriv Sky News.

Ho seier at avgjerda har vorte teken etter omfattande vurderingar.

EUs legemiddelbyrå har frå før godkjent den same koronavaksinen for unge ned til tolv år. Det same har Canada og USA gjort.

