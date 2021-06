Medium: Facebook skal fjerne unntaksreglar for politikarar

utenriks

Unntaka har vorte grunngitte med at ytringsfridommen til politiske leiarar er av stor nyheitsinteresse, og at den er i interessa til offentlegheita sjølv viss den er støytande eller mobbande. Facebook skal derfor ikkje gripe inn sjølv om ei ytring frå ein politikar eigentleg bryt med enkelte av retningslinjene.

Facebook skal kunngjere at dei fjernar unntaka fredag, opplyser to kjelder til New York Times. Washington Post og The Verge sit på liknande informasjon.

Unntaket for moderering grunngjeve med nyheitsinteresse vart innført i 2016.

