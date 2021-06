Indiske ekspertar med delta-åtvaring

utenriks

Dei to mutasjonane vart tidlegare kalla høvesvis den indiske og den britiske varianten. Det har lenge vore bekymring for at førstnemnde er spesielt smittsam.

– Tidlegare infeksjon og delvis vaksinasjon er ikkje nok til å hindre at han spreier seg, heiter det i ein indisk rapport som vart offentleggjord fredag. Den er laga av forskarar som mellom anna er tilknytte det nasjonale senteret for smittevern i landet.

Delta-varianten har spreidd seg til over 50 land, og forskarane peikar på at han kan forårsake svært raske utbrot, også på stader der mange har vorte vaksinerte.

Så langt ser det ikkje ut til at delta fører til verre sjukdom enn dei andre variantane av koronaviruset.

