EU og Storbritannia granskar Facebook

Bekymringa er knytt til om Facebook har undergrave konkurransen i marknaden for rubrikkannonsar ved å samle inn data frå rivaliserande tenester.

EU-kommisjonen skal òg sjå nærare på korleis Facebook har innlemma rubrikkannonsetenesta si, Marketplace, i resten av tenestene som selskapet tilbyr.

Den britiske granskinga vil gå føre seg separat, men bakgrunnen er den same. Britiske konkurransestyresmakter vil samarbeide tett med EU-kommisjonen om saka. Dei er bekymra for om Facebook kan ha fått urimelege fordelar i marknadene både for rubrikkannonsar og nettdating.

EU har eit klart mål om å temje dei største IT-selskapa, og det vart i fjor lagt fram ny og omfattande europeisk lovgiving for å regulere dei.

