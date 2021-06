Ny israelsk regjering kan bli vald allereie måndag

utenriks

Avstemminga i Knesset var i utgangspunktet tenkt halde 14. juni, altså ei veke seinare.

Grunnen skal vere forsøket til den noverande statsministeren Benjamin Netanyahu på å få stansa prosessen.

Onsdag kunngjorde opposisjonsleiar Yair Lapid president Reuven Rivlin at det er grunnlag for å danne ei ny israelsk koalisjonsregjering. Dei åtte partia i koalisjonen held 61 av 120 sete i Knesset.

Netanyahu har vore statsminister i Israel dei siste tolv åra. No er planen at Naftali Bennett, leiaren for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, blir statsminister dei to neste åra, før Lapid overtek for ein ny periode på to år.

(©NPK)