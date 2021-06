EU-domstolen avviste klage frå Ungarn

utenriks

Klaga gjaldt formalitetar ved oppteljinga av stemmetal i EU-parlamentet i 2018. For å vedta å innleie ein formell prosedyre blir det kravd to tredels fleirtal. Ungarn meinte teljinga måtte ta med dei som avstod frå å stemme. Det var domstolen usamd i.

– Representantar som avstår, treng ikkje teljast for å fastslå om eit fleirtal på to tredelar av stemmene er oppnådde, fastslår domstolen.

Den formelle prosessen mot Ungarn kan i verste fall føre til at landet blir fråteke stemmeretten i EU. Landet er i konflikt med unionen om mellom anna sjølvstendet til rettsvesenet, pressefridommen og den strenge innvandringspolitikken til Ungarn.

Men Ungarn har ein alliert i Polen, som også er i konflikt med EU om vilkåret til rettsstaten. Dei to landa vernar kvarandre og står dermed i vegen for eit einstemmig vedtak, noko som må til for å sanksjonere eit medlemsland.

