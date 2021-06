Asylmottak i utlandet vedteke i Danmark

utenriks

Det største opposisjonspartiet, Venstre, stilte seg bak forslaget tidlegare denne veka og sikra dermed fleirtal.

Eit stort politisk fleirtal vedtok lova i ei avstemming i Folketinget torsdag formiddag.

Afrikanske land

Ideen er at folk som kjem til Danmark for å søkje asyl, blir sende til eit tredje land medan asylsøknaden blir behandla. Om asyl blir innvilga, skal vedkommande ikkje integrerast i Danmark, men i vertslandet eller flyttast til ein FN-flyktningleir. Om ein ikkje får opphald, har vertslandet ansvaret for deportasjon.

Så langt har mindretalsregjeringa til Socialdemokratiet hatt dialog med dei afrikanske landa Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda, ifølgje Jyllands-Posten. Det er så langt ikkje inngått avtalar med nokon konkrete land.

Venstre skal ha fått ein garanti frå regjeringa om at eventuelle konkrete avtalar òg skal behandlast i Folketinget.

Null asylinnvandring

I det opphavlege forslaget var det lagt opp til at asylsøkjarar ville bli sendt til tredjelandet umiddelbart. Men i forslaget som vart vedteke, er det klart at det vil ta fleire veker, kanskje månader, før vedkommande kan verta send til mottakssenteret i utlandet, ifølgje Jyllands-Posten.

Om det som blir beskrive i teorien skulle bli røyndom, vil det innebere at Danmark ikkje tek imot nokon migrantar eller flyktningar som søkjer asyl spontant i landet. I staden har regjeringa opna for å ta imot kvoteflyktningar frå FN, noko dei ikkje har gjort på fleire år.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har bede Folketinget om å avvise forslaget sidan det ville undergrave internasjonalt samarbeid, men forslaget vart likevel vedteke.

