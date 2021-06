Storbrann i oljeraffineri i Iran

utenriks

Det er så langt ikkje meldt om at nokon har komme til skade i brannen, ifølgje det iranske nyheitsbyrået Mizan.

Brannen ved det statleg eigde raffineriet Tondgooyan Petrochemical Co starta i 17-tida lokal tid onsdag, og ei enorm svart røyksky steig raskt til vêrs over den iranske hovudstaden.

Sjefen for Teherans kriseberedskap, Mansour Darajati, seier brannen braut ut etter at ein lekkasje førte til ein eksplosjon i ein røyrleidning med flytande gass.

– Heldigvis er det hittil ikkje meldt om omkomme, seier Darajati.

Store brannmannskap vart sende til raffineriet for å prøve å sløkkje brannen.

I sosiale medium blir det spekulerte på om at sabotasje kan vere årsak til brannen. Fleire meiner at det er mistenkjeleg at det byrjar å brenne i raffineriet same dag som Irans største marinefartøy Kharg sokk etter ein storbrann om bord.

Det har vore ei rekkje tilfelle av skipssabotasje retta mot iranske og israelske skip i Persiabukta tidlegare.

Ein talsmann for Tondgooyan Petrochemical avviser alle spekulasjonar om at raffineriet er utsett for sabotasje.

– Brannen kjem av eit teknisk problem, seier han.

(©NPK)