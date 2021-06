75 prosent av alle vaksne i Storbritannia har fått vaksine

utenriks

Helsedepartementet la onsdag fram tal som viser at 75,2 prosent av folk over 18 år i Storbritannia har fått minst éin dose, og at 49,5 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinerte.

Britiske styresmakter har som mål å få vaksinert alle vaksne så fort som mogleg for å bremse spreiinga av virusvarianten delta, som før var kjent som den indiske varianten, og som spreier seg raskt i Storbritannia.

Helseminister Matt Hancock kallar vaksinenyheita på onsdag for ein milepæl, men åtvarar samtidig om at «ein internasjonal pandemi av desinformasjon» truar vaksinekampanjen.

