Eriksen Søreide: – God Nato-gjennomgang før toppmøtet

utenriks

Videomøta er ein del av førebuingane før leiarane for dei 30 medlemslanda møtest i Brussel for å vedta reformpakken Nato 2030.

– Dette er for å gjere dei siste førebuingane, og eigentleg ein veldig god gjennomgang. Det var òg eit godt høve til å snakke om situasjonsbiletet i Afghanistan og det som har skjedd med den statlege flykapringa over Minsk, som fleire var inne på, siger Eriksen Søreide (H) etter utanriksministermøtet.

– Mykje som skal landast

Før møtet sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at det framleis er ein del arbeid som står att.

– Det er mykje som skal landast før toppmøtet. Sånn er det alltid, siger utanriksministeren til NTB.

Eitt av punkta som ikkje er på plass, er auka felles finansiering. Eit større felles budsjett til å finansiere øvingar og operasjonar var sentralt då Stoltenberg la fram forslaga sine i ein pakke kjent som «Nato 2030» i februar.

– Vi hadde ein diskusjon om det no på utanriksministermøtet òg, med tanke på korleis dei ulike landa stiller seg til det som ligg på bordet, fortel Eriksen Søreide.

Nokon held igjen

Ho seier at utgangspunktet var eit endå meir ambisiøst forslag, som mange hadde utfordringar med.

– Der vi er no, verkar det som om det er relativt stor grad av semje, sjølv om det er nokre land som framleis held igjen, siger ho.

Noreg støttar det som er på bordet no, med det som blir omtalt som ein «betydeleg og gradvis» auke.

– Men det er to viktige ting som det òg er stor semje om på møtet. Det eine er at auken må vere basert på reelle behov, og at det blir gjort behovsanalysar for å sjå kvar ein skal setje inn ressursane. Det andre er at Nato må fokusere på kjerneoppgåvene.

– Nato ikkje nødvendigvis svaret

Stoltenberg har òg teke til orde for at Nato tek «eit meir globalt syn på globale utfordringar». Statsminister Erna Solberg (H) sa på si side til VG nyleg at ho vil «ta ned» Stoltenbergs plan.

– Eg vil vere veldig tilbakehalden med kvar vi skal bruke Nato og kvar det kan vere nyttig. Det er ikkje eit poeng at Nato skal vere alle moglege stadar. Nato skal først og fremst vere ein forsvarsallianse for medlemslanda, meiner ho.

Utanriksminister Eriksen Søreide understrekar at ei global situasjonsforståing er nødvendig, men at det ikkje er det same som globalt nærvær.

Ho meiner Nato er nøydd til å diskutere mange spørsmål dei ikkje diskuterte tidlegare, men at det ikkje betyr at Nato skal ha globalt nærvær.

– Eit godt døme er at Kina ikkje blir omtalt i dagens strategiske konsept, som er frå 2010. Det er naturleg at dei diskusjonane har komme dei siste åra. Det betyr at det er naturleg at Nato diskuterer dei strategiske implikasjonane for alliansen av at Kina er verdas nest største militærmakt og verdas nest største økonomi, ikkje at Nato er svaret på spørsmålet Kina.

– Eit Nato som ser framover

For Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarsministrane var Afghanistan den største konkrete saka som skulle opp tysdag.

– Vi skal diskutere korleis uttrekkinga går føre seg og ramma rundt det, siger Bakke-Jensen til NTB.

Men forsvarsministrane skal òg sjå framover.

– Her er det mange prosessar, som mellom anna planverk – både overordna regionalt og nasjonalt – og om bruken av kapasitetar som er setje av til Nato, kva styrkar skal brukast kvar.

På toppmøtet er det òg venta at leiarane vil starte den formelle prosessen med eit nytt strategisk konsept. På spørsmål om korleis han ser for seg Nato dei kommande ti åra, siger forsvarsministeren:

– Det handlar om å rigge eit Nato som ser framover og er tilpassingsdyktig overfor dei endringane som kjem, og det har Nato vist seg å vere.

(©NPK)