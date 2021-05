utenriks

Kluge er ikkje fornøgd med tempoet i vaksinasjonen i Europa. Han beklagar at det stadig går for seint.

– Pandemien vil vere over den dagen vi når minimum 70 prosents dekning, seier sjefen for verksemda til Verdshelseorganisasjonen (WHO) i Europa.

Kluge er spesielt bekymra for den indiske og britiske varianten av covid-19-viruset, då desse smittar lettare enn tidlegare variantar.

(©NPK)