Stoltenberg: Afghanarane er i stand til å klare seg sjølv

USA og Nato er i ferd med å trekkje styrkane sine ut av Afghanistan, 20 år etter at Taliban vart styrta og ein allianse av krigsherrar og opprørarar kom til makta i Kabul.

– Eg trur at også afghanarane innser at vi har vore der i 20 år og at vi har investert mykje pengar og blod i Afghanistan, seier Stoltenberg.

– Afghanarane har komme eit langt stykke på veg, både når det gjeld å byggje opp sterke og kapable tryggingsstyrkar, men også når det gjeld sosial og økonomisk framgang. På eitt eller anna tidspunkt må afghanarane ta det heile og fulle ansvaret for fred og stabilitet i sitt eige land, seier han.

Taliban er likevel på frammarsj og kontrollerer no rundt halvparten av landet. Dei siste vekene har dei teke kontroll over fleire nye område.

Stoltenberg understrekar at Nato-landa framleis vil hjelpe Afghanistan, både med økonomisk støtte til tryggingsstyrkane og med sivile ekspertar som skal gi råd til styresmaktene.

– Nato vurderer òg moglegheita for å bidra med ei eller anna form for trening av dei afghanske tryggingsstyrkane utanfor landet, men det er ikkje teke noka endeleg avgjerd om dette, seier han.

