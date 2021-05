Noreg avstod frå å stemme over Palestina-resolusjon

utenriks

82 land stemde for ein resolusjon om slik gransking, blant dei EU-land som Frankrike, Spania, Belgia, Sveits og Portugal, då Verdas helseforsamling, som er det øvste organet i Verdshelseorganisasjonen (WHO), denne veka behandla saka.

14 land stemde imot, blant dei Israel, USA og Storbritannia, medan Noreg var blant 40 land som avstod frå å stemme.

– Noreg meiner at ein bør unngå politisering av arbeidet i Verdas helseforsamling. Vi stemde avståande saman med dei andre nordiske landa og fleire andre land og heldt ei felles stemmeforklaring med dei nordiske landa, seier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utanriksdepartementet til NTB.

Hindrar helsepersonell

Helseforsamlinga i verda bad òg i fjor om ein rapport om helsesituasjonen i dei okkuperte palestinske områda, og denne rapporten la WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fram onsdag.

Den 21 sider lange rapporten kritiserer Israel og slår fast at okkupasjonen og blokaden av Vestbreidda og Gazastripa i stor grad rammar «alle aspekt av livet» for palestinarane, inkludert helseaspektet.

– Vi meiner at rapporten som er lagd fram, er faktabasert og balansert. Vi er bekymra for helsesituasjonen i Palestina, særleg i Gaza i lys av hendingane i den siste tida, seier Halvorsen.

Helseministeren i Israel, Yuli Edelstein, har ei rekkje gonger, mellom anna overfor BBC, tilbakevist at landet har forpliktingar overfor palestinarane i dei okkuperte områda og viser mellom anna til Oslo-avtalen frå 1995.

Kritisk

WHO kritiserer i rapporten Israel for å hindre fri ferdsel for palestinsk helsepersonell, ambulansar og pasientar i dei okkuperte områda, med dei alvorlege følgja dette til tider får.

I fjor vart det registrert 59 angrep mot helsetenesta i dei okkuperte områda, går det fram av rapporten.

WHO-sjefen understrekar òg viktigheita av koronavaksine og viser til den fjerde Genevekonvensjonen som pålegg okkupantmakter som Israel å sørgje for «folkesetnaden si forsyning av matvarer og legemiddel» og hjelpe til med å kjempe mot smittsame sjukdommar og pandemiar blant dei som dei okkuperer.

– Ved utgangen av januar 2021 hadde Israel overført 2.000 dosar med vaksine til dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene, går det fram av rapporten. Israel hadde då vaksinert rundt 3 millionar av sine eigne innbyggjarar.

Vassmangel

WHO-rapporten påpeikar òg at kvart tredje palestinske hushald på Vestbreidda har avgrensa tilgang til reint drikkevatn, medan israelske busetjingar kvart år slepp ut 35 millionar kubikkmeter spillvatn som forureinar grunnvatnet palestinarane er avhengige av.

På Gazastripa er det berre 4 prosent av hushalda som har tilgang til reint vatn, medan store mengder kloakk blir sleppt ureinsa ut i Middelhavet. Forsøk på å utbetre vass- og kloakknettet i Gaza, blir hindra av israelske restriksjonar på kva varer som kan innførast, slår WHO-rapporten fast.

– Kynisk politisering

Israelske styresmakter har ikkje kommentert rapporten eller avgjerda om å overvake situasjonen i dei okkuperte områda, men leiaren for organisasjonen UN Watch, Hillel Neuer, kallar det «ein kynisk politisering av verdas fremste helseorganisasjon».

Hillel meiner WHO har overdrive søkjelys på Israel, og seier til The Times of Israel at landa som stemde for resolusjonen, «bør skamme seg».

UN Watch vart grunnlagd i 1993 og hadde i mange år nær tilknyting til American Jewish Committee og World Jewish Congress.

Organisasjonen hevdar i dag å vere uavhengig, men omtalast av Economist som «pro-Israel» og av FNs tidlegare spesialrapportør i dei palestinske områda, Richard Falk som ein del av Israel-lobbyen.

