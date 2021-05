Macron i Sør-Afrika for å drøfte vaksinasjon

utenriks

Den franske presidenten kom til Johannesburg etter eit historisk besøk i Rwanda, der han innrømde fransk medansvar for folkemordet i 1994.

Etter landing gjekk turen til hovudstaden Pretoria og møter med president Cyril Ramaphosa. Dei to skulle lansere eit forskingsprogram ved universitetet i Pretoria, der målet er å støtte produksjon av vaksinar i Afrika.

Dette prosjektet blir støtta av EU, USA og Verdsbanken.

Kontoret til President Ramaphosa seier at dei to òg skal drøfte ei mellombels tilsidesetjing av rettar knytt til vaksineproduksjon. Det er særleg India og Sør-Afrika som vil at lisensrettane skal fråfallast i ein periode for å få opp produksjonen av vaksinar i utviklingsland.

