Måling: QAnon like populær som enkelte større religiøse retningar

utenriks

Like mange er heilt eller delvis samde i at «ekte amerikanske patriotar kan bli nøydde til å ty til vald for å redde landet», skriv New York Times. I den same målinga er 20 prosent – éin av fem – samde i at «det bryggjer opp til ein storm der makteliten skal feiast bort og dei rettmessige leiarane setjast inn att».

– Dette er ord eg aldri trudde eg skulle skrive i ei spørjeundersøking, eller at det skulle vere nødvendig å skrive, men så langt har det gått, seier Robby Jones. Han grunnla forskingsinstituttet som står bak undersøkinga. Public Religion Research Institute (PRRI) har spesialisert seg på målingar om politikk og religiøse verdiar.

Fleire republikanarar

Denne gongen har dei spurt korleis folk stiller seg til tre sentrale påstandar i konspirasjonsteorien kjent som QAnon. Det er gjennomgåande fleire republikanarar enn demokratar som seier seg heilt eller delvis samde i påstandane. Fire gonger så mange republikanarar som demokratar – 28 prosent mot 7 prosent – er heilt eller delvis samde i at «patriotar» kan bli nøydde til å bruke vald for å redde landet.

Jamnast er det i spørsmålet om det bryggjer opp til storm der eliten vil bli fjerna til fordel for dei rettmessige leiarane. Også dette er 28 prosent av republikanarane samde i, medan 14 prosent av demokratane svarer det same.

Folk som ikkje har tilhøyrsel til eitt av dei to partia, hamnar mellom dei på skalaen, men gjennomgåande nærare demokratane.

– Over 30 millionar

Jones er overraska over kor mange som er samde i QANON-påstandane. Dersom tala frå undersøkinga blir overført på heile befolkninga «er det over 30 millionar menneske», seier han.

– Når vi tenkjer på QAnon, om det var ein religion, ville han vore like stor som alle kvite evangelikale protestantar, eller alle kvite i dei etablerte protestantiske retningane. Så dei er på storleik med store religiøse grupper, seier han.

(©NPK)