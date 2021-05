utenriks

I ei fråsegn heiter det at dei to har utført handlingar som ikkje er samsvarande med statusen deira som diplomatar.

Utanriksminister Gabrielius Landsbergis skriv i ein twittermelding at det dreier seg om to etterretningsagentar som arbeidde under dekke av å vere diplomatar.

– Nei, takk og farvel, legg utanriksministeren til.

Utvisinga kjem i kjølvatnet av hendinga der eit passasjerfly vart tvinga til å lande i Minsk.

