Høgaste smittetal i Storbritannia sidan 1. april

Dermed er det registrert til saman 20.765 smittetilfelle dei siste sju dagane, ein auke på 24 prosent samanlikna med førre veke.

Smitteauken har fått forskarar til å uttale at Storbritannia no er inne i den tredje bølgja av pandemien, samtidig som nesten seks av ti innbyggjarar har fått ein vaksine.

Talet på daglege smittetilfelle er framleis langt under toppen på nesten 70.000 under andre smittebølgje i midten av januar.

Auken har reist tvil ved regjeringsplanen om å oppheve alle dei attverande sosiale avgrensingane 21. juni.

Indisk variant

Opptil 75 prosent av dei nye tilfella blir anteke å stamme frå ein indisk koronavariant som er meir smittsam enn andre variantar. Det har fått land som Frankrike og Tyskland til å innføre strenge avgrensingar for reisande frå landet.

Kritikarar meiner den konservative regjeringa har skulda for den raske spreiinga av den indiske varianten i Storbritannia. Dei meiner styresmaktene var for trege med å innføre dei strengaste karantenekrava for alle som kjem frå India – som blir herja av ei katastrofal smittebølgje med skyhøge tal på døde og smitta.

Rask vaksinasjon

Fleire ekspertar meiner smitteauken etter den gradvise gjenopninga i Storbritannia ikkje er noka overrasking, men at rask vaksinasjon kan stanse smitten.

58 prosent av den britiske befolkninga har fått minst éin dose koronavaksine, medan rundt 35 prosent er fullvaksinerte.

Fredag godkjende britiske styresmakter bruken av Johnson & Johnson-vaksinen, som krev berre eitt stikk. Dermed har britane fire ulike koronavaksinar til rådvelde.

Medan dei fleste eldre og personar med underliggjande sjukdommar til no er vaksinerte, er målet å tilby alle vaksne ein vaksine innan utgangen av juli.

Yngre kan rammast

– Det verkar sannsynleg at den indiske varianten stort sett vil vere reservert for den uvaksinerte yngre befolkninga, seier James Naismith, professor ved Universitetet i Oxford.

– Det er mykje mindre sannsynleg at denne gruppa blir alvorleg sjuk. Men mindre sannsynleg er ikkje det same som null. Med mange smittetilfelle, vil eit vesentleg tal bli alvorleg sjuk, seier Naismith.

Statsminister Boris Johnsons regjering har varsla ei avgjerd 14. juni om neste skritt i den gradvise gjenopninga. Førre veke fekk pubar og restaurantar ta opp att serveringa innandørs.

