Frankrikes økonomi krympa i første kvartal trass tidlege vekstanslag

utenriks

Ifølgje statistikkbyrået kjem den markante justeringa fordi tala no viser at det har gått betydeleg dårlege enn anteke i byggjebransjen. Heller ikkje investeringar, industri eller forbruket til hushalda har gått like bra som ein trudde for ein månad sidan.

I slutten av april såg det ut til at økonomien hadde vakse igjen etter koronanedturen i fjor, men fasiten vart altså ein liten nedgang i bruttonasjonalprodukt (BNP).

I mars, mot slutten av kvartalet, stengde Frankrike bedrifter og innførte reiseforbod i fleire regionar i forkant av ei tredje nasjonal nedstenging. Etter dette har landet byrja å opne igjen.

(©NPK)