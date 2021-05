Erdogan opnar moské ved Taksimplassen

utenriks

Med ei høgd på 21 meter og ein kuppel som måler 28 meter i diameter blir Taksim-moskeen eit dominerande syn ved den berømte plassen, i hjartet av den europeiske delen av Istanbul.

Taksimplassen har vore synsplass for ei rekkje viktige hendingar under den snart 100 år lange historia til den tyrkiske republikken, mellom anna i 1977 då høgreekstremistar opna eld og drap 37 deltakarar i eit 1. mai-tog.

I 2013 var plassen prega av massedemonstrasjonar mot regjeringa, og tyrkiske tryggingsstyrkar slår regelmessig ned på forsøk mot å demonstrere der.

Torget husar òg monumentet til minne om grunnleggjaren til den tyrkiske republikken Mustafa Kemal Atatürk og blir rekna av mange som eit symbol på modernisme og sekularitet. Det gjer den nye moskeen kontroversiell.

Lagt i skuffen

Erdogan prøvde alt som borgarmeister i Istanbul på 1990-talet å byggje ein moské ved Taksimplassen, men prosjektet var svært politisk omstridd og vart til slutt lagt i ein skuff.

Under styret til regjeringspartiet AKP er Tyrkia no likevel endra, meiner Paul Levin ved Institutt for Tyrkia-studer ved universitetet i Stockholm.

– AKP har hatt makta i snart 20 år, og under den tida har partiet bidrege til å gi religion ein meir framståande plass i samfunnet og det offentlege på ein måte som tidlegare ikkje vart sett på som akseptabelt eller samsvarande med den sekulære republikken, seier han.

Prestisjeprosjekt

Taksim-moskeen, som no blir innvigd, er den siste i rekkja av religiøse prestisjeprosjekt for Erdogan, som med sitt «nye Tyrkia» på mange måtar avvik frå ideane til Atatürk.

Opninga skjer mindre enn eitt år etter at det verdskjende museet Hagia Sofia, som hadde vore museum sidan 1935, igjen vart gjord om til moské.

Islamisering

Den regjeringsvennlege nettavisa Daily Sabah beskriv Taksim-moskeen som eit uttrykk for religiøs toleranse, medan kritikarane meiner at det er eit døme på den islamiseringa som går føre seg under Erdogan.

– AKP har bygd veldig mange moskear. Dei har òg opna nye religiøse skular, og det religiøse direktoratet Diyanet har fått mangedobla budsjettet sitt. Dessutan har religiøs symbolikk og religiøse og konservative normer fått ein meir framståande plass i samfunnet, seier Levin.

