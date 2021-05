EU opnar sak mot Tiktok – får ein månad til å svare på klager

utenriks

EU-saka kjem etter at den europeiske samanslutninga av forbrukarorganisasjonar (BEUC) varsla EU-kommisjonen om at Tiktok braut forbrukarlovene.

Det norske Forbrukarrådet var ein av fleire styresmakter som også klaga den kinesiske appen til styresmakta som handhevar regelverket, skriv rådet i ei pressemelding.

Tiktok er svært populært blant barn og unge, og både det norske Forbrukartilsynet og EU er bekymra for skjult reklame og reklame som rettar seg mot barn.

– Pandemien har akselerert digitaliseringa. Det skaper nye moglegheiter, men også nye risikoar, spesielt for sårbare konsumentar, seier justiskommissær i EU, Didier Reynders.

– Dialogen som no er i gang, bør hjelpe Tiktok med å følgje EU-reglar for å vernar forbrukarane, seier han. Ifølgje kommisjonen kan nokre av vilkåra for bruk av tenesta blir oppfatta som villeiande og forvirrande

Noreg og Forbrukartilsynet er med i styresmaktsnettverket som saman med kommisjonen skal gå gjennom praksisen til den populære tenesta. Tilsynet ser i år spesielt på marknadsføring på Tiktok. I ein tilsynsaksjon nyleg såg dei etter skjult marknadsføring frå norske påverkarar. Funna frå aksjonen skal leggjast fram om kort tid.

