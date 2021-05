Covax-samarbeidet manglar 190 millionar vaksinedosar

utenriks

Samarbeidet, som vart etablert for å sørgje for at alle land får rask tilgang til vaksinar, bad torsdag rike land om å donere fleire dosar.

I ei fråsegn heiter det at Covax vil ha tilgang til mange fleire dosar seinare i år gjennom avtalar som allereie er gjorde med produsentar, men at konsekvensane kan bli «katastrofale» om dei ikkje får gjort noko med den noverande mangelen.

USA og fleire europeiske land, blant dei Noreg, har forplikta seg til å donere til saman 180 millionar dosar, men dette er ikkje nok ifølgje Covax. Dei rike landa i verda bør kunne donere til saman ein milliard dosar innan året er omme og framleis ha tilstrekkeleg med dosar til å vaksinere si eiga befolkning, heiter det i ein analyse gjort av Bill and Melinda Gates Foundation, som Covax viser til.

Samarbeidet treng òg 2 milliardar dollar, tilsvarande knappe 17 milliardar kroner, til å kjøpe ytterlegare vaksinedosar. Planen var å levere 1,8 milliardar dosar til fattigare land i løpet av året, og mange av desse var bestilte frå indiske produsentar.

Men etter ei kraftig smitteblomstring i India, har regjeringa i landet stansa alle sendingar til utlandet, og Covax klarer berre å tilby rundt 70 millionar dosar innan juni.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) åtvarar om at nye variantar kan oppstå der viruset blomstrar, og at dette i verste fall kan føre til at det oppstår virusmutasjonar som kan vere resistente mot vaksinane som no er tilgjengeleg.

