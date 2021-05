Bidens ønske om virusgransking skal komme av at data ikkje er analyserte fullt ut

utenriks

President Joe Biden har fått sterke reaksjonar frå Kina etter at han denne veka gav amerikansk etterretning ordre om å granske opphavet til koronaviruset. Han bad òg om ein rapport innan 90 dagar.

Ifølgje New York Times kan ordren forklarast med at tenestemenn i etterretninga har gitt Det kvite hus beskjed om at dei sit på ei mengd bevis som enno ikkje er undersøkte, og som må gjennom ein dataanalyse for å klargjere om dei kan kaste nytt lys over kvar viruset stammar frå.

Tenestemennene vil ikkje opplyse om kva slags data det er snakk om, skriv avisa torsdag, men det kan mellom anna handle om data på korleis smitten spreidde seg og rørslene til laboratoriearbeidarane i den kinesiske byen Wuhan.

Haldt tilbake informasjon?

Biden ønskjer å få avklart om viruset har smitta menneske via dyr, som flaggermus og skjeldyr, eller om det har spreidd seg via eit laboratorieuhell i Wuhan, slik somme har spekulert i.

Målet skal òg vere å finne ut om kinesiske styresmakter først prøvde å dekkje over utbrotet, slik dei har vorte skulda for av enkelte. Her skal det òg jaktast på avlyttingsdata og e-postar som eventuelt kan avsløre kva som har skjedd.

Det vart tidleg meldt at det tok tid før lokale styresmakter i Wuhan rapporterte om smitten til sentrale styresmakter i Beijing, noko som også førte til at fleire lokale leiarar vart avsette. Dette skal òg ha vore forklaringa på at det tok tid før det vart sett i verk omfattande tiltak for å hindre ytterlegare spreiing, både til resten av Kina og omverda.

Seinare vart det òg kjent at det var stor frustrasjon internt i Verdshelseorganisasjonen når det gjaldt å få informasjon frå Kina. Årsaka skal ha vore streng informasjonskontroll i det kinesiske helsedepartementet.

Lovar openheit

Biden har sagt at han vil offentleggjere resultatet av etterretningsrapporten, men han har teke atterhald om at det kan vere ting som han ikkje er klar over no, og som gjer at vurderinga blir annleis.

Ekspertar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) har tidlegare konkludert med at laboratorieteorien er svært usannsynleg. Dei har dessutan tilrådd fleire undersøkingar rundt opphavet til viruset, bortsett frå laboratorieteorien. Dei har konkludert med at viruset mest sannsynleg smitta frå eitt dyr til eit anna og deretter til menneske.

Derfor har det vekt oppsikt at Biden vil ha fleire undersøkingar av om dette kan stemme. Ordren kom få dagar etter at den konservative amerikanske avisa Wall Street Journal siterte hemmeleg etterretning der det står at tre forskarar frå Wuhan-laboratoriet var innlagde på sjukehus i november 2019. Avisa spekulerer derfor på om dei kan ha vore smitta av koronaviruset ein månad før utbrotet vart kjend.

La lokk på utbrotet?

Kina har ikkje avvist at koronaviruset kan ha spreidd seg i Wuhan ei god stund før det i desember 2019 vart fastslått at det var snakk om eit heilt nytt koronavirus. Då styresmaktene i Beijing varsla Verdshelseorganisasjonen og det vart klart for heile verda at det kunne vere snakk om ein ny pandemi, vart heile Wuhan og regionen stengt ned.

Teoriar om opphavet til viruset vart raskt ei politisk betent sak etter at tidlegare president Donald Trump gjekk hardt ut mot Kina og skulda landet for å ha ansvaret for den verdsomspennande pandemien.

Wuhan-instituttet for virologi har studert koronavirus i flaggermus i over ti år. Laboratoriet ligg berre nokon kilometer frå ein tradisjonell matmarknad der det første smitteutbrotet vart registrert.

– Naturleg virus

Dei som støttar teorien om at viruset lak frå laboratoriet, meiner at det spreidde seg derfrå til marknaden. Dei fleste meiner likevel at det uansett er snakk om eit virus som er henta inn frå naturen, ikkje eit virus som er modifisert i forskningsøyemed, ifølgje BBC.

Etter at Biden gav ordre om ei etterforsking, har Kina skulda USA for å spele eit politisk spel om viruset.

– USA bryr seg ikkje om fakta og sanning, og dei er heller ikkje interesserte i seriøs sporing av opphav, sa ein talsmann for kinesisk UD torsdag.

