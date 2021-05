Tibetansk eksilleiar opnar for samtalar med Kina

utenriks

53 år gamle Penpa Tsering vart teken i eid som president i eksilregjeringa i indiske Dharamsala torsdag. Dalai Lama – nobelprisvinnar og den åndelege leiaren til tibetanarane, og som har budd i den nordindiske byen sidan han flykta frå Tibet i 1959 – deltok i seremonien via video.

Usamde om historia

Kina anerkjenner ikkje regjeringa i Dharamsala og har ikkje vore i dialog med utsendingar frå Dalai Lama sidan 2010. Det kinesiske kommunistregimet har styrt Tibet sidan 1951 og meiner regionen har vore kinesisk sidan 1200-talet. Kinesarane avviser at dei legg band på religionen i Tibet.

Mange tibetanarar meiner på si side at dei i praksis har vore sjølvstendige gjennom det meste av historia, og at Kina ønskjer å utnytte ressursane i regionen og undertrykkje den kulturelle identiteten.

– Opne for å sende folk

Penpa Tsering seier at eit politisk dokument som vart lagt fram i Kina førre veke, ikkje inneheld noko nytt om Tibet.

– Alt eg kan seie er at vi er opne for å sende folk for å verifisere faktapåstandane i dokumentet. Samtidig har vi heile tida halde fast ved at vi er villige til å rekke ut ei hand til den kinesiske regjeringa for å løyse konflikten mellom Kina og Tibet, seier han til pressa.

Beijing skuldar Dalai Lama for å vilje lausrive Tibet frå Kina, noko han nektar for. Penpa Tsering støttar opp om posisjonen til Dalai Lama. Somme tibetanske grupper tek til orde for sjølvstende, mellom anna på grunn av mangel på framdrift i samtalane med Kina.

(©NPK)