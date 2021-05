Russisk opposisjonsgruppe gir opp

utenriks

Leiaren for gruppa Ope Russland, Andrej Pivovarov, sa torsdag at gruppa, som er finansiert av ein russisk oligark, legg ned verksemda for å verne medlemmene i gruppa.

Ei lov frå 2015 gjorde medlemskap i « organisasjonar» kriminelt. Regjeringa har sidan brukt lova mot eit 30-tal organisasjonar.

Ope Russland var finansiert av Mikhail Khodorkovskij, som flytta til London etter at han vart sloppen ut av fengsel der han sat i ti år.

Pivovarov seier det er trist å gi seg sidan stadig fleire menneske ønskjer endring i landet.

(©NPK)