Pandemien kan føre til ei ny forståing av naturen

Jane Goodall er ein britisk etolog, kjent som den leiande eksperten i verda på sjimpansar. I over seksti år har ho drive med åtferdsstudiar på sjimpansar i Afrika. Goodalls banebrytande forsking førte til ei fundamental endring av forståinga vår av biologien til sjimpansen.

No håpar ho pandemien vil vere ein vekkjar for dei fleste av oss, og føre til at vi får eit nytt forhold til natur og dyr.

– Verda treng eit nytt tankesett for å overleve, meiner Goodall, som i ein alder av 87 år framleis er djupt engasjert.

Nye utfordringar i kø

Utfordringa med pandemien blir følgd av nye utfordringar: klimaendringar og tap av naturmangfald. Det er på tide vi får auga opp og får til ei ny samhandling med jorda, meiner ho.

– Vi bringa sjølv pandemien over oss på grunn av den manglande respekten vår for naturen. Vi har tvinga dyra nærare oss. Det gjorde det lettare for viruset å smitte frå dyr til menneske, seier ho.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har nyleg fastslått at så mykje som tre firedelar av nye, smittsame sjukdommar som dukkar opp, startar hos dyr.

Goodall meiner at det er eit stort problem at vi manglar respekt for dyra på jorda.

– Vi jaktar på dei, drep dei, et dei, fangar dei, smuglar dei og tvingar dei til å leve under forferdelege og uhygieniske forhold på store gardar med ein grufull, intensiv kjøttproduksjon, seier Goodall.

Tilbake til normalen?

Mange vestlege nasjonar ser no ut til å vere på veg ut av pandemien. Samfunna byrjar å opne opp igjen, og mykje er i ferd med å vende tilbake til normalen. Den same utviklinga gjeld ikkje for utviklingsland, der pandemien framleis er lammande.

Goodall åtvarar mot freistinga til å skunde seg tilbake til økonomisk vekst, på kostnad av dyr og natur. Ho ber politikarane endre tankesettet sitt.

– Dessverre er mange menneske med makt berre ivrige etter å komme i gang som før. Alt handlar om botnlinje og pengar, seier ho.

– Men vi må på ein eller annan måte skape ein meir berekraftig og grønare økonomi. Det må vi gjere for at vi skal kunne overleve på sikt, understrekar ho.

Kjempa for berekraftig utvikling

I mange tiår har Goodall altså kjempa for ei meir berekraftig utvikling og bevaring av naturen. Vanlegvis reiser ho verda rundt, men pandemien har tvinga henne til å endre måten å kommunisere på. Ho starta ein podkast: «Hopecast», der ho spreier bodskapen om at det framleis er håp for planeten vår.

Goodall har nemleg sjølv stor tru på at det er mogleg å få til nødvendige endringar. Forskaren viser til konkrete døme på positiv utvikling.

– Eg har sjølv møtt fantastiske menneske og har sett prosjekt som fører til viktige endringar. Naturen viser at han kan komme tilbake – sjølv i område som har vore fullstendig øydelagde. Dyr på randa av utrydding får ny sjanse til å overleve, påpeikar ho.

Ein rapport frå FNs miljøprogram (UNEP) og International Union for the Conservation of Nature (IUCN) viser at det sidan 2010 er gjort store framsteg når det gjeld bevaring av økosystem på land og i innsjøar og havet. Men rapporten slår òg fast at det er stort forbetringspotensial og at det er langt fram å nå avgjerande vern av økosystem.

Goodall viser til FN-rapporten og framstega og seier at forståinga for naturvern aukar.

– Pandemien har gitt oss ei ny kjensle av at det hastar, meiner ho.

-Eg kunne ikkje halde fram i jobben min dersom eg ikkje trudde at vi saman skal klare å redusere klimaendringar og redusere tapet av biologisk mangfald. Viss du mistar håpet, kan du like godt gi opp, seier ho.

Fekk viktig pris

Goodall fekk nyleg Templeton-prisen, som blir gitt til ein person som «har gjort eit særleg bidrag i å forstå livets åndelege side, anten gjennom åndeleg kunnskap, forsking eller praktisk arbeid. Tidlegare prisvinnar er blant andre Mor Teresa og Dalai Lama.

Goodall fekk prisen for sine vitskaplege gjennombrot som «har endra synet verda har på dyreintelligens og gjort vår forståing av menneskja rikare».

Vi må halde fram kampen

Goodall understrekar sjølv at ingen kan føreseie eksakt kva som kjem til å skje i framtida.

– Men vi må berre halde fram med å gjere det vi kan gjere i trua på at vi har ei moglegheit no til å endre haldningane til regjeringar, verksemder og til vanlege menneske, seier ho.

– Eg trur ikkje eg har alle svara. Alt eg veit er at eg er her for å gjere alt eg kan for å bevege oss i rett retning. Det er alt eg kan gjere. Og det vil eg gjere resten av livet mitt, seier 87-åringen.

