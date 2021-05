Minst 22 sivile drepne i knivangrep i Kongo

utenriks

I tillegg vart sannsynlegvis fleire innbyggjarar bortførte, opplyste kommunen Bulongos leiar Jean-Paul Katembo til Reuters onsdag.

Han legg skulda for angrepet på den berykta militsen ADF, historisk sett ei ugandisk islamistgruppe som har vore aktiv i den austlege delen av Kongo sidan 1995.

Ein fire månader gammal baby vart funnen i live på ryggen til eitt av offera etter angrepet, som skjedde natt til onsdag i fleire landsbyar om lag 40 kilometer aust for byen Beni.

For litt over tre veker sidan erklærte regjeringa unntakstilstand i provinsane Nord-Kivu og Ituri, som begge grensar til Uganda. Væpna grupper har utført eit aukande tal angrep i dei to provinsane.

