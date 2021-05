Macron minnest offera for folkemordet i Rwanda

utenriks

Etter eit møte med den mangeårige presidenten Paul Kagame skal Macron besøkje eit minnesmerke for dei anslagsvis 800.000 offera for folkemordet, dei fleste av dei frå tutsiminoriteten.

Ein fransk granskingskommisjon konkluderte i mars med at Frankrike var blinde for førebuingane som gjekk føre seg føre folkemordet i 1994, og at landet derfor ber eit «alvorleg og overveldande» ansvar for at massakrane kunne skje.

Nokre veker seinare konkluderte ein 600 sider lang granskingsrapport i Rwanda med det same.

Forholdet mellom dei to landa har lenge vore anstrengt, og det vart ikkje betre då fransk påtalemakt tidlegare i månaden ifølgje AFP bad om bortlegging av saka mot fem franske offiserar, som er skulda for å ha medverka til ein av massakrane.

Overlevande frå massakren i Bisesero vest i Rwanda i juni 1994 hevdar at dei franske offiserane overlét dei til hutu-ekstremistar som på få dagar massakrerte hundrevis av menneske i området.

Macron er den første franske leiaren som besøkjer Rwanda på over ti år. Han håpar på eit betre forhold framover.

– Eg er heilt overtydd om at vi dei neste timane vil byrje på eit nytt kapittel i forholdet vårt til Rwanda og Afrika, tvitra han frå flyet på veg til Rwanda i morgontimane.

