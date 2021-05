Kina nektar australsk ambassadør tilgang til rettssak

utenriks

Saka har ført til ein bitter strid mellom dei to landa.

Torsdag morgon var det omfattande vakthald rundt rettsbygningen i Beijing. Saka går for lukka dører.

Yang Jun (56) er australsk statsborgar, men er fødd i Kina. Han har sete fengsla i over to år og er ein av to høgprofilerte australiarar som er arresterte i Kina som følgje av spionasjeklagar.

Den australske utanriksministeren Marise Payne uttrykte torsdag djup bekymring for den kinesiske behandlinga av Yang.

– Vi har ikkje sett noka forklaring eller noko bevis for tiltalen mot han, seier Payne til den australske radiostasjonen ABC.

– Uskuldig

Yang sjølv, som også er kjend under namnet Yang Hengjun, har skrive eit brev der han held fast på uskulda si.

Den australske ambassadøren vart omringa av eit stort pressekorps då han torsdag morgon kom til rettsbygningen. Då det vart klart at han ikkje slapp inn, gav han uttrykk for stor misnøye.

– Vi har lenge vore bekymra for denne saka, mellom anna for mangelen på innsyn, og vi konkluderer derfor med at det er ei lovstridig fengsling, sa Fletcher, som kort etter forlét staden.

Seinare kom ein kolonne med politibilar og andre køyretøy, men det var ikkje klart om Yang var inne i nokon av dei.

– Dårlegare helse

Yang vart arrestert då han var på eit sjeldan besøk i det opphavlege heimlandet sitt i januar 2019. Sidan har det knapt komme noko informasjon om saka frå kinesiske styresmakter. I oktober stadfesta utanriksdepartementet i Kina at han var tiltalt for spionasje, og at saka skulle opp for retten.

I ei melding til tilhengjarane sine skriv Yang at han har fått dårlegare helse dei drygt to åra han har sete fengsla «utan sol og frisk luft».

Han skriv òg at han er mentalt sterk og at han kjem til å vere sterk i møte med tortur og liding.

– Eg har inga frykt no, skriv han i meldinga, som truleg er diktert via ein advokat eller ein konsulær rådgivar.

