Hongkong i ferd med å overføre meir makt til Kina

Endringane som er i ferd med å bli vedtekne, inneber at den lovgivande forsamlinga i Hongkong aukar til 90 representantar. 40 av desse skal veljast av ein overvegande Beijing-vennleg komité. Talet på representantar som blir valde direkte av innbyggjarane i Hongkong, blir kutta frå 35 til 20.

Direktoratet for nasjonal tryggleik i byen skal få myndigheit til å utføre ein bakgrunnssjekk av alle som stiller til val, og ein ny komité skal sikre at kandidatane er «patriotiske».

I ei votering onsdag kom forslaget eit viktig skritt nærare å bli ein realitet. Berre to av 42 representantar stemde mot. Nesten alle dei folkevalde er Beijing-vennlege etter at demokratiforkjemparane i forsamlinga gjekk av i protest i fjor. Det skjedde etter at fire av dei vart kasta ut fordi dei ikkje var tilstrekkeleg lojale overfor kinesiske styresmakter.

Det er ikkje venta at forslaget vil støyte på nokon større hindringar i den vidare behandlinga. Endringane i vallova skjer medan Kina strammar grepet om den delvis sjølvstyrte byen, som var under britisk styre fram til 1997. Dei siste åra har det vore store protestar og periodar med politisk uro i Hongkong.

