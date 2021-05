Flyging til Moskva kansellert etter at Russland avviser ruteendring

utenriks

Det austerrikske flyselskapet seier at dei i tråd med EUs tilrådingar ikkje lenger flyg over Kviterussland, og endra derfor flyruta til Moskva-flyet frå Wien.

Endringa vart likevel ikkje godkjend av russiske luftfartsstyresmakter, og flyginga vart derfor kansellert.

Austrian Airlines høyrer til Lufthansa-gruppa. Flyselskapet suspenderte alle flygingar over kviterussisk territorium etter at eit Ryanair-fly vart tvinga til å lande i Minsk for at Kviterussland kunne arrestere ein dissident som var om bord.

