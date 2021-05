Dom mot iransk menneskerettsforkjempar skaper sterke reaksjonar i Europa

utenriks

For mindre enn eit år sidan vart Mohammadi lauslaten etter å ha sona over åtte år i fengsel. Nyleg vart ho dømd igjen, denne gongen til 80 piskeslag og 30 månaders fengsel, ifølgje ei melding som ho sjølv skreiv på Instagram tidlegare i veka.

Blant forholda ho no skal vere dømt for, er festing og dansing i fengselet.

– Forferda over at Narges Mohammadi har vorte dømt igjen. Ho lir av dårleg helse og burde absolutt ikkje kastast i fengsel igjen, skriv Sveriges utanriksminister Ann Linde på Twitter torsdag.

Narges Mohammadi fekk Sakharov-prisen i 2018 og den svenske Per Anger-prisen i 2011.

Også EU viser til at 49-åringen har helseproblem, og at det einaste ho har gjort er å bruke ytringsfridommen. I ei melding skriv EU at den siste dommen er ei «urovekkjande utvikling».

Mohammadi vart lauslaten frå fengsel i oktober 2020 etter å ha sona åtte og eit halvt år i fengsel. Dommen var opphavleg på ti år. Ho vart då kjend skuldig i å ha planlagt å skade Irans tryggleik, for å ha spreidd propaganda og for å ha danna ei ulovleg gruppe.

Før ho vart arrestert var ho visepresident for eit iransk menneskerettssenter. Ho har samarbeidd tett med fredsprisvinnar Shirin Ebadi, som grunnla senteret.

Ebadi forlét Iran etter det omstridde valet i 2009, då Mahmoud Ahmadinejad vart attvald til president.

