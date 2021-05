Dette går dei ulike koronateoriane ut på

utenriks

Ei gruppe internasjonale ekspertar frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) besøkte i januar og februar den kinesiske byen Wuhan, der viruset først vart oppdaga. Dei skaffa seg ei oversikt over dei første kjende tilfella. Dei prøvde òg å finne ut av kvar det stamma frå utan å lykkast, men dei fekk samla inn data og forska meir på dei ulike teoriane.

Teoriar om at det smittar frå dyr, at det stammar frå eit laboratorium eller er menneskeskapt, er nokre av dei scenarioa rapporten tek for seg, og dessutan vurderingar av kor sannsynlege dei er.

Flaggermus-teori mest sannsynleg

Sjølv om WHO-ekspertane ikkje kunne påvise opphavet til koronaen, er dei samde om at viruset truleg spreidde seg frå hestesko-flaggermus til eit ukjent pattedyr som deretter smitta mennesket.

Denne teorien blir beskriven som sannsynleg til svært sannsynleg. Ei direkte spreiing frå flaggermus til menneske blir beskriven som sannsynleg, medan spreiing via ei «kald kjede» – det vil seie frå matprodukt – er mogleg, men ikkje sannsynleg.

Hestesko-flaggermusa forårsaka òg ein større epidemi i verda i 2003.

Frosen mat-teori avvist

Kinesiske styresmakter har tidlegare lansert ein teori om at viruset kan ha komme frå importert frosen sjømat. Denne påstanden har likevel vorte avvist av ei lang rekkje internasjonale ekspertar.

Folk har spekulert på om viruset er menneskeskapt og kom frå forsøksdyr i labben. Kinesiske styresmakter har heile tida nekta for dette.

WHO-ekspertane har altså ikkje funne opphavet til viruset i Wuhan, men dei seier det er «ekstremt usannsynleg» at det oppstod i ein lab.

Men nyleg kom det fram i nye dokument at tre forskarar ved eit laboratorium i Wuhan vart sende til sjukehus med covid-19-symptom allereie i november 2019. Det er fleire veker før viruset vart påvist og kinesiske styresmakter orienterte WHO, ifølgje Wall Street Journal, som viser til ein amerikansk etterretningsrapport.

Interessekonflikt

Ein talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, kallar opplysningane i den amerikanske etterretningsrapporten for «totalt usanne».

Ein medlem av ekspertgruppa, dr. Peter Daszak, har økonomiske interesser i ein av labbane i Wuhan, noko som gjer dette til ein interessekonflikt for han, melder Wall Street Journal. Daszak gjekk tidleg hardt ut mot lab-teorien og skreiv eit lesarinnlegg i The Guardian i fjor sommar der han bad folk om å ignorere konspirasjonsteoriane.

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO har heile tida sagt at alle teoriar om opphavet til covid-19 er moglege og må undersøkjast nærare.

Krev meir tilgang

Ifølgje WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus hadde ekspertane vanskar med å få tilgang til rådata medan dei var i Kina. 14 land, blant dei Noreg, bad Beijing gi ekspertane større tilgang.

– Det er heilt avgjerande at uavhengige ekspertar får full tilgang til alle relevante data, forsking og personell som var involvert i første stadium av utbrotet, for å kunne finne svar på korleis denne pandemien oppstod, heitte det i ei fråsegn frå dei 14 landa.

Også USA har tidlegare bede Kina om å «tilgjengeleggjere sine data frå utbrotets tidlegaste dagar».

(©NPK)