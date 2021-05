Biden foreslår rekordstort budsjett

utenriks

Forslaget, som Biden legg fram fredag, inneber det høgaste nivå på føderale utgifter sidan andre verdskrigen.

Det inneber òg at det årlege budsjettunderskotet kjem opp i over 1.300 milliardar dollar, skriv New York Times.

Ifølgje dokumenta avisa har sett, blir det planlagd for ein auke av statsbudsjettet til 8.200 milliardar dollar fram mot 2031.

To enorme planar

Ein god del av bakgrunnen for den kraftige veksten er Bidens to store planar, jobbplanen om å oppgradere den nedslitne infrastrukturen i landet og samtidig skape nye jobbar, og familieplanen om ei sterk oppgradering av USAs helsetenester, barnehagar og skular.

Planane er eit resultat av Bidens visjonar om å betre levekåra til vanlege amerikanarar og samtidig gjere amerikansk økonomi meir konkurransedyktig i ei verd som blir stadig meir prega av kampen mot klimaendringar og eit grønt skifte.

Budsjettet vil i byrjinga måtte finansierast gjennom låneopptak, men underskotet vil etter kvart reduserast når planlagde skatteaukar over dei neste 15 åra slår inn.

Utrekningane til administrasjonen viser at underskotet vil vekse til 1.800 milliardar dollar i 2022, endå økonomien truleg er inne i sin raskaste vekst sidan 80-talet etter pandemien.

Høgaste gjeld nokosinne

Det betyr likevel at den totale statsgjelda veks til 117 prosent av BNP i 2031. Allereie i 2024 vil ho vere høgare enn nokosinne i amerikansk historie, høgare enn under andre verdskrigen.

For å gjere USA meir konkurransedyktig og meir rettferdig for befolkninga vil Biden investere i utbygging og reparasjon av vegar, bruer og vassleidningar, breiband, ladestasjonar for elektriske bilar og avansert industriforsking, og også i overkommeleg barnepass, barnehagar for alle, betalt fri og ei rekkje andre sosiale tiltak.

Forsvarsbudsjettet skal òg vekse, men forsvarsbudsjettets del av den totale økonomien vil etter planen søkke.

