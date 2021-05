Amnesty International fyller 60 år

utenriks

Denne veka markerer Amnesty International sin 60 års dag, og menneskerettsorganisasjonen har utvilsamt mykje å sjå tilbake på. Det heile starta med advokat Peter Benenson.

I 1960 kom den britiske advokaten over ein avisartikkel om to portugisiske studentar som var dømde til fengsel for å ha skålt for fridommen på ein kafé. På den tida var Portugal styrt av diktatoren Antonio de Oliveira Salazaar.

Historia om dei to studentane vekte eit engasjementet hos Benenson. Eitt år seinare, 28. mai 1961, skreiv han artikkelen «Dei gløymde fangar» i avisa The Observer.

Advokaten skreiv om menneske som var urettferdig fengsla på grunn av meiningane eller trua si. Han kalla dei samvitsfangar og meinte dei måtte bli lauslatne.

I avisa kvar dag

«Du kan opne avisa din kva som helst dag i veka, og du vil finne ein rapport frå ein stad i verda om at nokon blir fengsla, torturert eller avretta fordi meiningane eller religionen til personen er uakseptable for styresmaktene. Det er fleire millionar slike menneske i fengsel – og talet aukar. Avislesaren føler ein sjuk følelse av maktesløyse. Likevel, dersom desse felles følelsane av avsky kunne sameinast til felles handling, kunne noko effektivt gjerast», heit det i Benensons artikkel.

Og han fekk rett. Han fekk ein kraftig respons, skriv Amnesty sjølv på sidene sine.

Organisasjonen vart formelt stifta i 1962, med hovudkontoret i London. I Noreg vart Amnesty etablert i 1964. Sidan den gong har organisasjonen sendt folk ut i felt for å etterforske brot på menneskerettar – og dei har hatt nok å gjere.

50.000 personar er lauslatne

Amnesty opplyser at innsatsen deira har ført til at over 50.000 personar er lauslatne frå 1961 og fram til i dag.

Kampen mot dødsstraff vart ein sentral del av Amnestys arbeid i 1977. Den gong hadde berre 16 land avskaffa dødsstraff. I dag er det 142 land som har avskaffa denne straffemetoden. Organisasjonen meiner dei kan ta mykje av æra for at bruken av dødsstraff har vorte uakseptabel i store delar av verda.

Kampen mot bruk av tortur er eit anna viktig område. Amnesty opplyser at dei i over 50 år har etterforska og avslørt tortur. Dei har dokumentert at seksualisert vald i krig som oftast ikkje er tilfeldig, men er ein systematisk bruk for å bryte ned fienden.

Historiene om offer som er redda, er mange.

Vart redda av kampanje

Mexicanske Claudia Medina Tamariz er ein av dei. Ho vakna til eit mareritt då mexicanske marinesoldatar storma inn i heimen hennar og arresterte henne, ektemannen og svogeren hennar.

Dei gav henne elektriske støyt og banka henne opp. Etterpå vart ho bunden fast på ein stol og etterlaten sitjande i steikjande sol ein heil ettermiddag. Under avhøyret vart ho tvinga til å signere ei tilståing ho ikkje hadde lese. Denne brukte påtalemakta for å skulde Claudia for å vere medlem av ein kriminell gjeng og for å bere våpen utan løyve.

Amnestys støttespelarar samla seg verda over, og 300.000 brev vart sende til den mexicanske statsadvokaten, med krav om at skuldingane måtte droppast. Etter to og eit halvt år vart dei siste skuldingane mot Tamariz fråfalle.

Tek menneskerettsbrot personleg

Amnesty meiner sjølv at styrken deira er at organisasjonen består av vanlege menneske som tek menneskerettsbrot personleg.

– Alle som engasjerer seg i Amnesty har på ein eller annan måte høyrt om ei sak som har treft i hjartet og som ein ikkje har klart å leggje frå seg – ei såkalla «hjartesak». Det er desse sakene som gjerne har ført til at ein har teke grep og engasjert seg for andre, eller som gjer at ein held fram med å gjere dette, heiter det på Amnestys nettside.

60 års feiring

Fredag markerer Amnesty International sin 60 års dag – og som vanleg blir vanlege folk inviterte til å delta – med historiene sine og engasjementet sitt.

Amnesty Noreg ber til dømes folk om å lage eit hjartesak-tre:

«Klipp ut gule hjarte i papir og skriv på di hjartesak. Fest med ein tråd og heng dei opp på ein offentleg stad». Det er ein av fleire oppmodingar til bursdagsfeiringa.

Den pågåande konflikten i Tigray i Etiopia, militærkuppet i Burma, eller menneskerettssituasjonen i Kviterussland, er berre nokre døme som viser at Amnesty International framleis vil få nok å gjere framover òg.

