15 nye koronadødsfall i Sverige – ikkje lenger på smittetoppen

Pandemien har så langt kravd 14.451 liv i Sverige. Det er påvist totalt 1.068.473 smittetilfelle, viser tal frå Folkhälsomyndigheten. Dei tek atterhald om at tala kan vere ufullstendige på grunn av datatrøbbel onsdag.

Samtidig er altså Sverige ikkje lenger det EU-landet som har størst smittetrykk. Litauen ligg no øvst på lista med 467 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, ifølgje EUs smittevernkontor (ECDC). Sverige har 427 smitta per 100.000 dei to siste vekene, medan Latvia på tredje plass har 366. Malta ligg best an, med berre 9,3 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

I Danmark er det ikkje registrert dødsfall det siste døgnet, og talet på døde under pandemien ligg dermed uendra på 2.511, opplyser Statens Serum Institut. Det siste døgnet har 1.119 personar fått påvist smitte. Det er registrert til saman 277.399 smittetilfelle.

Ikkje sidan januar har det vore like mange smitta på eitt døgn i Danmark, sjølv om talet på torsdag berre er noko høgare enn onsdagens 1.073. Også delen prøver som er positive, er det høgaste sidan januar. Av dei 160.549 testane som er analyserte sidan onsdag, var 0,7 prosent positive.

149 covid-19-pasientar er no innlagde på danske sjukehus. 36 av dei ligg på intensivavdeling, 22 med respirator.

