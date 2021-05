Tre arresterte etter taubane-ulykka i Italia

utenriks

Dei arresterte inkluderer sjefen for selskapet som driv taubanen og ein ingeniør. Dei risikerer mellom anna å bli sikta for drap og for aktlaust å ha forårsaka ein katastrofe.

Statsadvokat Olimpia Bossi seier etterforskarar har funne ut at nødbremsen vart tukla med for å unngå forseinkingar på taubanen. Ho seier ei eining som deaktiverer bremsen vart halden fast på plass for å unngå driftsstans. Det gjorde at nødbremsen ikkje fungerte då kabelen rauk.

Ulykka søndag skjedde på taubanen Stresa-Mottarone, ein populær turistattraksjon i regionen Piemonte. Det var 15 personar i gondolen som fall ned.

