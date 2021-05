Storjury blir innkalla i New York – Trump kan bli tiltalt

utenriks

Avgjerda tyder på at statsadvokat Cyrus Vance på Manhattan i New York kan ha funne bevis for ei kriminell handling, anten utført av Trump eller nokon nær Trump, skriv Washington Post.

Storjuryen skal samlast tre gonger i veka dei neste seks månadene, ifølgje avisa, som siterer to ikkje namngitte personar med kjennskap til saka. Juryen skal òg gå gjennom fleire saker som ikkje er knytte til Trump, skriv avisa.

Ein talsmann for Vance nektar å kommentere saka overfor nyheitsbyrået AFP.

74 år gamle Trump har sendt ut ein kommentar til meldingane frå amerikanske medium. Han avviser etterforskinga og omtaler ho som «berre politisk». Vance er demokrat.

Trump seier òg at saka «er ei fortsetting på den største heksejakta i USAs historie».

– Det har aldri teke slutt. Ingen annan president i historia har måtta halde ut med det eg har måtta tole, seier Trump.

