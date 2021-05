Søreide med krass kritikk av Kviterussland

utenriks

Uttalen kjem etter at Kviterussland søndag tvinga eit passasjerfly frå Ryanair til å lande i Minsk og arresterte den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og kjærasten hans som var blant passasjerane. Søreide krev at dei to blir lauslatne umiddelbart.

– Det må òg alle dei meir enn 400 andre politiske fangane som sit fengsla i Kviterussland, seier ho.

– Det er sjokkerande og totalt uakseptabelt at det kviterussiske regimet tvingar ned eit passasjerfly for å arrestere ein regimemotstandar. Regimet har kryssa ei grense, seier Søreide.

