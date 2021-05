Myanmar blir nekta å delta under WHOs hovudmøte

utenriks

Det årlege møtet, som byrja måndag, varer til 1. juni. Øvst på dagsordenen står reforma av WHO og tiltak for å unngå framtidige pandemiar.

Militærjuntaen i Myanmar greip makta etter kuppet i februar etter at Nasjonalligaen for demokrati (NLD) hadde vunne valet. Begge partar melde at dei ønskte å representerer Myanmar under møtet.

Ein komité i WHO, som skal godta deltaking frå delegasjonane i dei ulike nasjonane, vil ikkje ta stilling til kven som skal representere Myanmar under Hovudforsamlinga.

– Det betyr at ingen vil representere Myanmar under WHOs 74. generalmøte, ifølgje avgjerda som også vart støtta av WHOs medlemsnasjonar, men utan at dei gjennomførte ei avstemming om saka, heiter det.

Det har vore vald og store protestar i Myanmar sidan kuppet i februar. Over 800 demonstrantar er drepne og fleire enn 4.000 er arresterte.

(©NPK)