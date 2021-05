Lukasjenko: Angrepa på oss har gått over streken

utenriks

Kviterussland har fått krass kritikk frå mange hald etter at eit Ryanair-fly på veg frå Aten til Vilnius vart tvinga til å lande i Minsk. Ein regimekritisk journalist som var om bord, vart arrestert saman med kjærasten sin.

– Som vi føresåg, har dei som vil oss vondt, her heime og i utlandet, endra metodane sine for å angripe staten. Dei har kryssa mange raude linjer og gått over grensa for sunn fornuft og menneskeleg moral, sa Lukasjenko i ein tale til nasjonalforsamlinga onsdag, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Belta.

(©NPK)