Klimakamp om styret i oljegiganten ExxonMobil

Oljeselskapet står føre det som kan bli eit viktig vegskilje. Det har streta imot forsøk frå aktivistgruppa Engine No. 1, som utfordrar selskapets oljedominerte strategi og heller vil satse på fornybar energi. Konkurrentar som Shell og Total har allereie satsa stort på fornybare investeringar.

– Energibransjen og verda er i endring. For å verne og skape verdiar for aksjonærane meiner vi ExxonMobil òg må forandre seg, seier Engine No. 1.

Kampen om makta og retninga vidare blir avgjord på eit styremøte onsdag ettermiddag, truleg med liten margin. Tre store eigarar har førebels ikkje sagt kva veg dei vil gå.

