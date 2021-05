EU krev meir frå IT-gigantane i kampen mot desinformasjon

utenriks

I eit forslag EU-kommisjonen la fram onsdag gir dei òg nettplattformene beskjed om å styrkje faktasjekken av innhaldet som blir delt.

Forslaget er ei oppgradering av dei etiske retningslinjene i unionen, som vart lanserte i 2018 etter at det vart klart at nettplattformene hadde lagt til rette for og forsterka formidling av feilinformasjon før valet i USA og brexitavstemminga i Storbritannia.

I kjølvatnet av pandemien skjerpar EU retningslinjene, som førebels er frivillige og ikkje bindande. Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Tiktok og aktørar i reklamebransjen har slutta seg til retningslinjene.

– Strengare og meir detaljerte

No aukar presset frå EU parallelt med at unionen førebur eit lovforslag om digitale tenester. Det er venta å gi EU auka tilgang til å bøteleggje selskap som ikkje viser handlekraft mot desinformasjon.

– Strengare og meir detaljerte retningslinjer er nødvendig for betre å kunne få bort den systematiske risikoen ved plattformene, sa visepresidenten til kommisjonen Vera Jourová på ein pressekonferanse onsdag.

– Det er òg på tide å få slutt på at det berre er selskapa som held oppsyn med seg sjølve og det må bli slutt på å tillate at ein tener pengar på desinformasjon, sa ho.

EU vil òg ha med meldingstenester som Facebooks WhatsApp på retningslinjene, fordi ein har sett omfattande kampanjar i India og andre stader der feilaktig informasjonar blir spreidd i slike tenester.

Facebook: Retningslinjene fungerer

Kommisjonen ber òg om jamlege rapportar frå selskapa med klare mål for å vurdere tiltak som er på plass, og dei vil opprette ei eiga arbeidsgruppe som skal ha følgje opp retningslinjene.

Forslaget skal no diskuterast blant dei som er med på det, før ein revidert versjon blir lagd fram sener i år, med håp om at han kan gjelde frå nyttår.

– Sanninga er at vi meiner retningslinjene fungerer. No treng dei berre å styrkjast, og vi vil jobbe ned dei andre interessentane for å få til det dei kommande månadene, seier Facebooks sjef for EU-saker, Marisa Jimenez Martin.

