EMA-avgjerd om vaksine til barn og unge fredag

utenriks

Ein ekspertkomité i EMA held eit ekstramøte fredag, og ei avgjerd vil bli kunngjort etter møtet, opplyser byrået onsdag.

Det blir rekna som sikkert at vaksinen blir godkjend for aldersgruppa 12–15 år. Det vil i så fall vere den første covid-19-vaksinen som blir godkjend for barn i EU.

Vaksinen er førebels EU-godkjend for personar frå 16 år og oppover. USA og Canada har allereie gitt klarsignal for at barn ned til tolv år kan få han.

Ifølgje produsenten har studiar vist at vaksinen gir godt vern òg hos barn.

