Assad avfeiar valkritikk frå vesten

Det omdiskuterte valet blir halde onsdag i dei regjeringskontrollerte områda i Syria. På morgonen viste syrisk fjernsyn lange køar utanfor vallokala då dei opna.

Assad og kona reiste til stemmelokala i Damaskus. Der avfeia han kritikken frå USA og fleire europeiske land, som kallar valet «verken blir fritt eller rettferdig».

– Meiningane deira har null verdi, sa Assad utanfor vallokalet.

Presidentvalet vil truleg gi sitjande Bashar al-Assad makta for fjerde gong.

To andre kandidatar stiller i valet, men dei representerer ikkje noko reelt alternativ til mannen med ein familie som har styrt Syria i over 50 år.

Dansar i gatene

TV-bileta viste folk som dansa og vifta med syriske flagg, og dessutan bilete av Assad framfor vallokala.

– Vi er stolte over at vi i dag kan delta i dette valet. Det er den nasjonale plikta vår, uttalte ei kvinne til syrisk TV i Aleppo, den nest største byen i Syria.

Ved å halde val meiner analytikarar at Assad prøver å bevise at syriske institusjonar fungerer, og at han er den einaste som kan sikre at landet reiser seg etter fleire år med krig.

Ikkje alle får stemme

Ifølgje ekspertar undergrev valet på onsdag den FN-støtta komiteen som vart etablert i slutten av 2019, og som har hatt i oppgåve å skrive ei ny grunnlov før valet. Komiteen har vore sett saman av representantar frå både regimet, opposisjonen og sivilsamfunnet, men dei har ikkje greidd å bli samde før valet.

Vesten viser til at det syriske valet berre blir halde i to tredelar av landet, det vil seie i dei områda der regimet har kontroll. Syrarar som bur i utlandet har kunna førehandsstemme, men berre dei som har eit gyldig pass med eit utreisestempel, og det er det ingen regimekritiske flyktningar som har.

Fleire utanriksministrane i vesten seier at alle syrarar bør få delta i val, og dei støttar sivilsamfunnet og opposisjonen i Syria som fordømmer valet og seier at det manglar legitimitet.

