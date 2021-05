utenriks

Barn heilt ned i 12-årsalderen kan bli verna mot covid-19 av vaksinen, skriv New York Times.

Selskapet vil no søkje om godkjenning for bruk av vaksinen i denne aldersgruppa i USA. Dersom den blir godkjend, er det den andre covid-19-vaksinen som kan givast til barn og unge under 18 år i USA.

Pfizer og Biontechs vaksine, som først vart godkjend for alle frå 16 år og oppover, vart tidlegare i månaden godkjent for bruk på personar ned til 12 år.