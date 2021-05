Liste over sju godkjende presidentkandidatar i Iran

utenriks

Avgjerda frå Irans Vokterråd vart offentleggjort på iransk TV tysdag.

Blant dei er justissjef Ebrahim Raisi, som allereie no ser ut til å leie i forkant av den kommande avstemminga. Av dei sju er han den mest kjende kandidaten. Tidlegare meiningsmålingar har òg vist at han fekk stor støtte blant Irans befolkning for sin antikorrupsjonskampanje.

Verken den tidlegare presidenten i nasjonalforsamlinga i landet, Ali Larijani, eller Irans noverande visepresident Eshaq Jahangiri, er godkjende som kandidatar. Tidlegare president Mahmoud Ahmadinejad blir òg nekta ifølgje Fars å stille som kandidat i presidentvalet.

Berre sju av rundt 590 kandidatar skal ha vorte godkjende.

(©NPK)