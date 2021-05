Genterapi gav blind mann noko av synet tilbake

utenriks

Ved hjelp av optogenetikk har forskarane i Frankrike og USA endra cellene genetisk slik at dei produserer meir lysfølsame protein. Synet til mannen har òg vorte stimulert med ein spesiell type lysemitterande briller.

Den 58 år gamle mannen har ein augesjukdom, kalla etinitis pigmentosa, som rammar netthinna i auget. Det har nærast vore umogleg å behandle denne sjukdommen dersom ein først blir blind.

Studien, som vart offentleggjord måndag i Nature Research Journal, viser at behandlingsmetoden genterapi hjelpte noko. Mannen kan etter nokre månader kjenne igjen, telje, finne og røre ulike gjenstandar framfor seg.

Behandlinga må likevel framleis undersøkjast meir, sidan synet til mannen er svært avgrensa, uskarpt og avhengig av bruk av spesielle briller. Han har fått behandling berre på det eine auget.

Leiar av studien, Jose-Alain Sahel ved det franske Sorbonne-universitetet og National Center for Scientific Research, seier at studien viser at det er mogleg å bruke optogenetikk i framtida for å rette opp igjen synet hos menneske.

(©NPK)