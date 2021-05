FN krev at Protasevitsj blir sett fri

utenriks

Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko utløyste ei bølgje av internasjonal fordømming då han søndag sende opp jagarfly for å tvinge ned eit Ryanair-fly som Protasevitsj og kjærasten Sofia Sapega var passasjerar på.

– Vi krev umiddelbar lauslating av Roman Protasevitsj og Sofia Sapega og at begge får halde fram til destinasjonen sin i Litauen, sa talsmann for FNs menneskerettskommissær, Rupert Colville, til journalistar i Genève tysdag.

– Vi er sjokkerte over den ulovlege arrestasjonen og vilkårlege fengslinga, sa han vidare.

Tysdag vart det klart at FNs tryggingsråd skal møtast onsdag for å drøfte episoden.

Protasevitsj bur i eksil i Litauen og har drive ein nyheitskanal med skarp kritikk av Lukasjenko. Kviterussiske styresmakter har sikta han for å ha eggja til opptøyar og hat, og han risikerer opptil 15 års fengsel.

Saman med Sapega var han på veg frå Aten til Vilnius då flyet vart tvinga til å lande i Minsk under påskot av at det var ei bombe om bord. Dei to vart arresterte og fjerna frå flyet.

Storm av protestar

Omdirigeringa av flyet og arrestasjonane har utløyst ein storm av protestar og reaksjonar mot Lukasjenko, og ei aukande isolering av landet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg krev ei rask internasjonal gransking etter det han omtaler som Kviterusslands statlege kapring av eit Ryanair-fly.

– Dette var farleg og uakseptabelt. Det viser at regimet angrip grunnleggjande menneskerettar som ytringsfridommen og uavhengige medium, seier Stoltenberg tysdag.

Kviterussland blir isolert

EU reagerte usedvanleg raskt. Eit toppmøte vedtok måndag kveld at kviterussiske flyselskap verken skal få bruke flyplassar i EU-land eller europeisk luftrom, og dei ber internasjonale flyselskap om å unngå kviterussisk luftterritorium.

Måndag kveld dukka det opp ein videosnutt i statskontrollerte kviterussiske medium, der 26-åringen tilstår å ha organisert massedemonstrasjonar mot Lukasjenko.

– Eg har ingen helseproblem. Eg held fram med å samarbeide med etterforskarane, og eg tilstår å ha organisert masseprotestar i byen Minsk, seier han i videoen.

– Teikn til vald

Men mora hans, Natalia Protasevitsj, som lever i eksil i Polen med mannen sin, seier at det er klare teikn på vald i ansiktet til sonen.

Ho seier at det er tydeleg at dei har slått han i nasen, og at nasen kan vere brekt, at kinna heng hans heng ned på den eine sida, og at dei har prøvd å skjule noko som kan vere skrammer, med pudder.

Ho seier at sonen har vorte tvinga til å lese opp kunngjeringa på videoen, og ho seier seg spesielt bekymra for den 23-årige kjærasten hans, som ho meiner styresmaktene kan misbruke for å presse sonen.

Fortvila

Medpassasjerar på Ryanair-flyet har beskrive korleis Protasevitsj, som reiste saman med den russiske kjærasten sin, reagerte med stor fortviling då det vart klart at flyet vart omdirigert til Minsk.

– Det ventar ein dødsdom på meg der, skal han ha sagt.

Alle passasjerane som til slutt fekk flyge vidare til Vilnius, skal avhøyrast av litauiske styresmakter. 121 av 126 passasjerar var med då flyet heldt fram til Litauen etter eit fleire timar langt opphald i Minsk.

Ryanair meiner at resten av dei tre passasjerane som forlét flyet i Minsk, kan ha vore agentar for Kviterusslands hemmelege politi KGB.

