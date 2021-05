Australia stengjer ambassaden i Afghanistan

utenriks

Det vil skje allereie fredag denne veka, og blir gjort som eit mellombels tiltak, opplyser statsminister Scott Morrison.

I ei fråsegn torsdag seier han at «Australia forventar å igjen vere permanent til stades i Kabul når omstenda tillèt det».

I tillegg til uttrekkinga av utanlandske styrkar, skal australske styresmakter ha vorte fortalde at tilrettelegging for tryggleik ikkje lenger kunne givast for å støtte det diplomatiske nærværet. Det er grunnen til at dei trekker seg ut så raskt.

– Tiltaket endrar ikkje forpliktinga vår til Afghanistan eller folket deira, seier Morrison og utanriksminister Marise Payne i uttalen.

Utanriksdepartementet i Afghanistan seier i uttalen sin at styresmaktene i Kabul var klar over avgjerda til Australia, og respekterer ho. Dei legg til at dei håpar avgjerda berre er mellombels, og takka landet for støtta dei siste to tiåra.

USA og deira allierte er no i sluttfasen av uttrekkinga av troppane sine i Afghanistan, som markerer slutten på USAs lengste krig. Også 80 australske soldatar er på veg ut.

Men det er knytt stor uvisse til korleis situasjonen vil utvikle seg i Afghanistan, og om Taliban vil overta. Dessutan har valden og terrorangrepa i Afghanistan auka dei siste vekene.

