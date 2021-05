Russland-debatt når EU-leiarane møtest i same rom

utenriks

Etter eit år med videomøte, møtest leiarane til dei 27 EU-landa igjen i Brussel denne veka. Endeleg kan dei igjen treffast ansikt til ansikt, inkludert i mindre sidemøte, pausar og andre mindre formelle samtalar som er ein del av dynamikken på slike møte.

Mange tenestemenn har vore frustrerte over at avgjerdsprosessar går tregare i videomøte, der det òg er bekymringar rundt kor fortrulege samtalane faktisk er, skriv Euractiv.

Kan be om Russland-forklaring

Det har òg gjort det vanskelegare å diskutere saker som er sensitive og komplekse og der landa kan ha svært ulike synspunkt. Det anstrengde forholdet til Russland har vorte verre, samtidig som ein har skove saka føre seg. Denne veka er det endeleg rom for å ta det opp.

Ein leiande EU-diplomat ventar at det blir ein lengre diskusjon om dette temaet. Han seier samtidig at forholdet til Russland ikkje er eit tema som kan avgrensast til eitt toppmøte, men kan komme tilbake ved seinare høve.

Det er venta at leiarane vil be EU-kommisjonen og utanrikstenesta i unionen komme med ei forklaring på det neste toppmøtet som blir halde i juni.

Ventar på klimapakke

På andre dagen på møtet blir klimaambisjonane i unionen eit hovudtema. EU har gått inn for å kutte klimautsleppa med 55 prosent innan 2030 samanlikna med 1990-nivå. Det som ikkje er avklart, er kva som skal til for å komme dit. Sjølv om det blir lagt opp til ein klimadebatt, er det ikkje venta at det vil komme med konkrete tiltak i denne omgangen.

I diskusjonen rundt møtebordet er leiarane venta å snakke om kva dei står overfor i dei ulike landa. Det er viktig å ta omsyn til at landa har ulikt utgangspunkt, men alle må ta grep, seier ein leiande EU-diplomat.

EU-kommisjonen har varsla at dei vil komme med ein pakke med forslag til sommaren. «Fit for 55» skal innehalde ei rekkje tiltak som skal hjelpe EU og medlemslanda å nå 2030-målet.

55-prosentmålet er ein viktig milepæl på veg mot det meir langsiktige målet til EU om klimanøytralitet innan 2050.

Migrasjon

På samlinga skal EU-leiarane òg diskutere forholdet til Storbritannia etter brexit og koronapandemien, som har vorte eit fast innslag på mange minister- og toppmøte i unionen.

Den italienske statsministeren Mario Draghi har varsla at han vil ta opp spørsmålet om omfordeling av migrantar som kjem sjøvegen til Sør-Europa. Også Spania, som den siste tida har sett fleire tusen menneske ta seg inn i enklaven Ceuta på nordkysten av Afrika, kan ta opp dette.

Det er likevel ikkje venta nokon større diskusjon om migrasjon på møtet denne veka.

